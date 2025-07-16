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16 июля 2025 в 17:03

«Нырял и лапал в воде»: озабоченный мигрант домогался школьниц в Ростове

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ростове-на-Дону отдыхающие на берегу озера решили неправовым способом проучить мигранта, который лапал девочек 14–16 лет. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Домогательства в воде

Воскресным днем 13 июля на берегу Цыганского озера в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону отдыхала группа подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Девочки заявили, что в воде к ним неоднократно прикасался неизвестный мужчина неславянской внешности, пишет aif.ru.

По словам одной из пострадавших, мужчина дважды дотрагивался до нее и ее подруг ниже пояса. Девушка отметила, что одежда у них была обычная, не вызывающая.

«Мы были одеты в бриджи и топики, не вызывающе. Половина девушек на пляже купались в открытых купальниках, но он не приставал к ним, а только к девочкам. Он лапал в воде, нырял, потом уплывал, но один раз не успел», — рассказала одна их девушек в соцсетях.

Школьница уверена, что мужчина целенаправленно выбирал именно их, хотя на пляже были и другие девушки в открытых купальниках, к которым он не приставал.

Девочки заметили худощавого темноволосого мужчину и начали кричать, привлекая внимание отдыхающих. В этот момент в воде также находились маленькие девочки 8–10 лет, однако они на приставания не жаловались. Другие отдыхающие предположили, что мужчина мог дотрагиваться и до них тоже.

Реакция толпы

Услышав крики школьниц, несколько мужчин, находившихся на пляже, решили вмешаться. Видеозапись, попавшая в интернет, показала, как около 10–15 человек бросились в погоню за мужчиной, на которого указали девочки.

Предполагаемому домогавшемуся было на вид 20–25 лет. Он был высокого роста и со смуглой кожей. Мужчина дважды пытался скрыться, но его каждый раз ловили и избивали. В какой-то момент одна из проходящих мимо женщин попыталась остановить происходящее, сказав: «Ребята, разбирайтесь один на один!» Однако конфликтующие не прекратили избиение.

«Так он нас лапал», — обратилась одна из девочек к женщине, вступившейся за мигранта.

Проверка правоохранителей

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, отделом полиции № 8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону проводятся мероприятия по установлению всех участников инцидента и обстоятельств произошедшего.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — пояснили в донской полиции.

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