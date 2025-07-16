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16 июля 2025 в 15:13

Пока жена спала: маньяк из Севастополя охотился на женщин в камышах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маньяк, который всполошил Севастополь на минувших выходных, уже находится в руках у правоохранителей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Душит, пока не потеряют сознание

В понедельник, 14 июля, СМИ и севастопольские городские паблики сообщили, что в городе появился маньяк-душитель. Он нападает на девушек со спины. Мужчина лишает женщин кислорода до тех пор, пока они не теряют сознание, а после этого пытается изнасиловать.

Один из очевидцев отмечает, что полиция запросила записи с камер видеонаблюдения и маньяка начали искать.

«В настоящее время полицией города проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе. Ситуация находится на контроле у руководства УМВД России по городу Севастополю, все необходимые оперативные меры приняты», — сообщали в полиции.

«Ребята, у нас маньяк завелся»

Горожане тем временем продолжали делиться слухами и сообщениями от своих знакомых.

«Ребята, у нас маньяк какой-то завелся, не первый случай, в районе Парка Победы. На знакомую напал, душил, в кусты уволок», — рассказала одна из местных жительниц.

«Душит сзади, чтобы без сознания были девушки. Просыпаются, и все. Я только сегодня от подруги узнала, что в камыши уже троих он затащил», — рассказала другая горожанка.

Дома ждала супруга

Долго оставаться на свободе маньяку не удалось. Задержали мужчину 16 июля в местном мясном магазине. Он работал в нем грузчиком. Нападал он в том же районе, где проживал. Известно, что мужчина женат, живет с супругой.

«Нападения на женщин были совершены в ночное время 10 и 11 июля в Гагаринском районе Севастополя. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его», — рассказали в полиции.

Сначала при задержании он делал вид, что не понимает, что ему инкриминируют, но в итоге сознался. Сказал, что совершал преступления при помутненном рассудке, а после жалел о содеянном.

Душитель не раз был судим. Теперь его жертвами стали девушки в возрасте 30 лет и 21 года. Уголовное разбирательство ведется по статье о насильственных действиях сексуального характера.

«Подозреваемым оказался 44-летний житель Севастополя, неофициально работающий в магазине грузчиком, ранее судимый за совершение половых преступлений. Следователями следственного отдела по Гагаринскому району и следователями-криминалистами проведен весь необходимый комплекс первоначальных следственных действий: опознание подозреваемого с участием потерпевших, его допрос, обыски по месту проживания фигуранта и его родственников, назначены все необходимые судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая. Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признает», — сообщили в управлении СКР по Севастополю.

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