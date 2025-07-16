Стало известно, кто нападал на женщин со спины в Севастополе

Стало известно, кто нападал на женщин со спины в Севастополе Севастопольским душителем оказался грузчик мясного магазина

В Севастополе задержали мужчину, который в течение нескольких дней нападал на местных жительниц со спины, пытался душить и насиловать, сообщает пресс-служба УМВД. Этим маньяком оказался грузчик местного мясного магазина. Нападал он в том же районе, где проживал. Известно, что мужчина женат, живет с супругой.

Нападения на женщин были совершены в ночное время 10 и 11 июля в Гагаринском районе Севастополя. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его, — рассказали в полиции.

Сначала при задержании он делал вид, что не понимает, что ему инкриминируют, но в итоге сознался. Сказал, что совершал преступления при помутненном рассудке, а после жалел о содеянном.

Душитель не раз был судим, в этот раз будет отвечать за преступления против половой неприкосновенности. Его жертвами стали девушки в возрасте 30 и 21 года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку. Как сообщила мать пострадавшей, злоумышленник пытался изнасиловать несовершеннолетнюю.