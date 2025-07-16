Мигрант пытался изнасиловать 17-летнюю девушку в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку, передает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел вечером 14 июля, около 23:10, у дома № 79/2 на Ленинском проспекте. По данным следствия, неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера. Как сообщила мать пострадавшей, злоумышленник пытался изнасиловать девушку.

На следующий день, 15 июля, в дневное время возле дома № 3 на Петергофском шоссе сотрудниками уголовного розыска был задержан 19-летний гражданин Таджикистана. После доставления в отдел полиции молодой человек был помещен в камеру. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный встал на миграционный учет в Санкт-Петербурге 22 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Пензе 17-летняя девушка после сдачи экзамена стала жертвой озабоченного иностранца, который начал приставать к ней прямо на улице. Мать пострадавшей обратилась в полицию.