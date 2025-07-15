Мигрант утащил школьницу в кусты: в Пензе ищут маньяка-иностранца

В Пензе 17-летняя девушка после сдачи экзамена стала жертвой озабоченного иностранца, который начал приставать к ней прямо на улице. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого инцидента.

«Куда ты так спешишь?»

В Пензе мать 17-летней выпускницы с поддержкой местного отделения «Русской общины» обратилась в полицию с заявлением о домогательствах в отношении ее дочери со стороны иностранного гражданина. По словам женщины, инцидент произошел 19 июня, когда девочка шла с экзамена на работу к маме.

«Неизвестный мужчина нерусской внешности подхватил мою дочь под руку, отнял из рук тетрадь и силой тащил ее в кусты. Там он снял с силой с нее сумочку маленькую, в которой находилась карта, деньги и телефон. Он силой схватил ее за плечи и посадил на бетонный бордюр. Далее он начал обнимать, гладить ее ноги. Хватался за грудь, за живот, за плечи, за шею», — рассказывает мать пострадавшей.

После он отнял у девочки смартфон и попытался положить в свой карман. Но девочка смогла вырваться и забрать свои вещи. Мигрант не унимался и пытался перегородить дорогу перед школьницей.

«Куда ты идешь? Куда ты так спешишь? Давай с тобой обменяемся телефонами», — настаивал иностранец.

«Искал аптеку»

Девочка ускорила шаг и через квартал оказалась рядом с работой мамы. Иностранец продолжал преследовать школьницу.

«Придя ко мне на работу, он не ожидал, что выйду я, мама. Дочь была вся заплаканная, напуганная, испуганная. Я спрашиваю: „Ты что, приставал к моей девочке?“ Он начал отвечать, что он искал аптеку, у него болит горло. Все на ломаном русском», — рассказывает женщина.

Девочка отмечает, что до этого мигрант разговаривал с акцентом, но не таким сильным, какой начал изображать.

«Как я теперь ребенку могу объяснить, что она может ходить спокойно в нашей стране? Помогите, пожалуйста, разобраться. Я хочу, чтобы он ответил за все, за попытки к изнасилованию», — говорит мать в своем обращении.

Не первая жертва?

В «Русской общине» помогли семье с тем, чтобы оформить заявление. В движении настаивают, что иностранца следует найти и проверить его на причастность к другим подобным преступлениям.

«Приезжий внезапно забыл русский язык и стал невнятно жаловаться, что „не может найти аптеку“. Судя по хитрой реакции мигранта, это не первая его жертва. <…> Очень важно проверить этого „гостя“ на причастность к другим подобным преступлениям», — заявили в организации.

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