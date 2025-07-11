В Воронеже мигрант-педофил домогался девочки на улице

В Воронеже мигрант на протяжении двух часов преследовал 13-летнюю девочку, сообщает руководитель проекта «Сдай педофила», психолог Анна Левченко. Соответствующее сообщение поступило на горячую линию организации. Мать пострадавшей обратилась с заявлением в Следственный комитет, а сама школьница смогла сфотографировать преследователя.

Ребенок прибежала домой напуганная и рассказала, что ее два часа преследовал мужик, мигрант. Караулил у подъезда, пытался схватить за разные места, требовал у нее номер телефона и не отстал, пока она его не сфотографировала, — пишет Левченко.

Ранее сообщалось, что жителя Москвы приговорили к 13 годам колонии строгого режима за неоднократное изнасилование падчерицы. Мать 13-летней пострадавшей на тот момент была беременна и случайно ночью застала мужчину за домогательствами по отношению к дочери. Наутро она с детьми покинула отель и обратилась в полицию. Через несколько часов мужчину задержали.