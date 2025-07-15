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15 июля 2025 в 15:54

В Пензе мигрант приставал к школьнице после экзамена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Пензе 17-летняя девушка после сдачи экзамена стала жертвой иностранца, который начал приставать к ней прямо на улице, передает паблик «Русская община. Пенза». Мужчина не оставил девушку в покое, пока на помощь ей не пришла мама.

Он посадил ее на бордюр и пытался гладить ноги и остальные части тела. Девочка кричала и сопротивлялась, но озабоченный приезжий ее жестко удерживал, — рассказали в «Русской общине».

Уличив момент, абитуриентка смогла вырваться из рук мигранта и отправилась навстречу матери. Родительница, подоспевшая на помощь, начала ругаться с мигрантом, но тот утверждал, что не приставал к девочке, а искал аптеку из-за больного горла.

Сейчас мать написала заявление в полицию. В движении требуют выяснить, причастен ли мигрант к другим подобным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Воронеже мигрант на протяжении двух часов преследовал 13-летнюю девочку. Мать пострадавшей обратилась с заявлением в Следственный комитет, а сама школьница смогла сфотографировать преследователя.

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