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15 июля 2025 в 10:07

Девушку чуть не изнасиловали пятеро мужчин в ночном клубе

В Екатеринбурге пятеро клиентов ночного клуба задержаны за попытку изнасилования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге в ночном клубе на улице Малышева группа пьяных посетителей едва не изнасиловала девушку, передает E1.RU. Пострадавшая пришла в клуб с подругой и племянницей. Пятерым нападавшим было примерно 20 лет. Девушку поймали возле выхода из туалета и пытались снять с нее штаны.

Один залез на нее сверху, держал. Другие стали расстегивать и стягивать с нее штаны. Она дергалась, пыталась вырваться, и один из них ткнул ей по лицу и попал в нос. Потом оказалось, что его сломали, — рассказал знакомый пострадавших.

Подруга попыталась вступиться за девушку, но получила удар в лицо. Позже оказалось, что ей сломали нос. С трудом девушки смогли сбежать от насильников и обратились к охране, а также сами вызвали полицию.

Подозреваемых задержали. Девушки написали заявление. Молодые люди предлагали решить вопрос деньгами, но девушки отказались.

Ранее сообщалось, что бывший борец сумо Николай Иванов (выступал под псевдонимом Амуру Мицухиро) арестован в Японии за сексуальное насилие и кражу денег у жертвы. С ним арестован 34-летний гражданин Узбекистана.

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