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14 июля 2025 в 13:52

Российский борец сумо арестован в Японии за изнасилование

NNK: борца сумо из России Иванова арестовали в Японии за групповое изнасилование

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший борец сумо Николай Иванов (выступал под псевдонимом Амуру Мицухиро) арестован в Японии за сексуальное насилие и кражу денег у жертвы, сообщает NNK. С ним арестован 34-летний гражданин Узбекистана.

По версии полицейского управления Токио, преступление совершено в одном из караоке-баров в ночь на 5 апреля. Мужчины пригласили жертву зайти в бар, напали и совершили сексуальное насилие. После этого они украли у женщины 40 тысяч иен (21,6 тысячи рублей) наличными. Жертва обратилась в полицию. В полиции не уточнили, признали ли мужчины вину в преступлении.

Иванов был единственным этническим русским в истории профессионального сумо (одзумо). Он завершил карьеру в 2018 году, но остался в Японии в качестве тренера.

Ранее СМИ сообщили, что утром 7 июля в петербургском районе Парголово мигрант по имени Шабданбек надругался над 22-летней знакомой на ее рабочем месте. Девушка трудоустроена продавцом в магазине детской одежды. Подозреваемому 34 года. С заявлением на мужчину девушка обратилась на следующий день. До этого она обратилась за врачебной помощью.

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изнасилования
Япония
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