Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу

Японский борец сумо Тоеносима Дайки начал спортивную карьеру с футбола, но перешел в борьбу после советов тренеров. На выставке HINODE JAPAN, которая состоится в Тимирязев Центре 18-19 октября, спортсмен признался в комментарии NEWS.ru, что из-за крупного телосложения ему неоднократно предлагали сменить вид спорта на сумо, и после некоторых раздумий он принял это решение.

Реально, я был большеват, толстоват, и, конечно, поначалу занимался футболом. Мне очень нравился футбол, но, исходя из моих параметров, ко мне стали подходить и говорить: «Не займешься сумо?». Сначала я полностью это все отрицал, но потом занялся и мне понравилось, — сказал спортсмен.

Кроме того, Дайки рассказал о питании и режима, которого придерживаются борцы сумо. По его словам, спортсмены принимают пищу лишь дважды в день.

Это особый способ питания сумоистов. Они просыпаются рано утром, делают упражнения. Тренируются, потом плотно обедают. Затем уходят на послеобеденный сон. Потом опять тренировка и ужин. То есть только два приема пищи, — отметил сумоист.

Ранее Дайки и борец сумо Масахиро Дайкихо отметили, что основным различием между Россией и Японией является климат. В преддверии московской выставки HINODE JAPAN спортсмены пояснили, что в РФ они ощущают низкую температуру как непривычно холодную.