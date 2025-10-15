Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 17:42

Японец рассказал о непростой участи сумоистов на пенсии

Сумоист Дайки: после выхода на пенсию лучше похудеть

Тоеносима Дайки и Масахиро Дайкихо Тоеносима Дайки и Масахиро Дайкихо Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Сумоисты с выходом на пенсию вынуждены сдерживать себя в питании, чтобы избежать проблем со здоровьем, рассказал борец сумо 3-го высшего ранга Тоеносима Дайки в интервью NEWS.ru. Он является участником выставки японской культуры в Москве. По словам спортсмена, если человек не практикует сумо, то ему лучше не полнеть.

Если ты не практикуешь сумо, лучше лишний раз не полнеть. Я похудел на 30 килограммов, когда перестал быть профессиональным сумоистом, потому что этот вес тяжелый, лучше быть полегче, — рассказал Дайки.

При этом, как рассказал второй член делегации, борец сумо высшего дивизиона Масахиро Дайкихо, прежний вес можно оставить, если выбирать путь сенсея. Это нужно для того, чтобы показать ученикам правильные движения собственным примером.

Если не хватает мышечной массы и веса, этого не показать, — отметил Дайкихо.

Впервые с 1960-х годов Москву посетили рикиси — японские борцы сумо. Их визит приурочен к крупнейшей выставке японской культуры HINODE JAPAN, которая пройдет 18–19 октября в «Тимирязев центре» и соберет тысячи поклонников японского искусства.

Ранее сообщалось, что японские сумоисты назвали холод главным отличием России от Японии, отметив непривычно низкую для себя температуру. Также спортсмены положительно оценили стиль одежды россиян, подчеркнув, что местные жители одеваются красиво и модно.

