Россиянам раскрыли, как начать новую жизнь в 2026 году без лишнего стресса

Россиянам раскрыли, как начать новую жизнь в 2026 году без лишнего стресса Тренер Возмищев посоветовал делать 15-минутные тренировки с 1 января

В новом году есть уникальный шанс начать «новую жизнь» с 15-минутных тренировок на здоровую спину или на общую гибкость, рассказал тренер-реабилитолог Антон Возмищев в беседе с RT. Он призвал отказаться от интенсивных тренировок, но и посоветовал не съедать «максимальное количество всего яркого, шипучего и пахучего».

Так как в новом году мы планируем начинать новую жизнь, есть уникальный шанс ее начать и попробовать делать ежедневные 15-минутные тренировки — например, на здоровую спину или на общую гибкость, — отметил Возмищев.

Также, по словам эксперта, можно поставить себе цель в виде 10–15 тыс. шагов ежедневно. Не стоит и забывать про традиционные зимние активности — лыжи, коньки и игру в снежки.

Ранее фитнес-тренер Ирина Мальцева рассказала, что людям с избыточной массой тела не следует сразу приступать к интенсивным физическим нагрузкам. По ее словам, в первые недели похудения важно укреплять сердце, мышцы и суставы с помощью размеренных тренировок. Она подчеркнула, что начальный этап должен быть размеренным, без резких движений, поскольку организм еще не адаптировался к правильной нагрузке.