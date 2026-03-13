Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 15:13

В «Яндексе» ответили на вопрос о взломе «Алисы»

«Яндекс»: колонки с голосовым помощником «Алиса» ни разу не подвергались взломам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Умные колонки с голосовым помощником «Алиса» защищены от удаленного взлома и ни разу не подвергались хакерским атакам, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Яндекса». В компании подчеркнули, что безопасность устройств обеспечивается на нескольких уровнях.

Как отметили в пресс-службе, все данные, которыми колонка обменивается с облаком, шифруются, а программное обеспечение регулярно обновляется. Доступ к управлению возможен только через подтвержденную учетную запись пользователя.

Наша служба безопасности не наблюдает случаев удаленного взлома умных колонок. Умные колонки разработаны с учетом строгих требований кибербезопасности, — подчеркунли в компании.

Ранее сообщалось, что компания «Яндекс» не планирует использовать голосового помощника «Алиса» для информирования россиян о выборах. В компании пояснили, что подобная инициатива с руководством «Яндекса» не обсуждалась.

