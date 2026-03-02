«Яндекс» опроверг слухи о превращении «Алисы» в агитатора «Яндекс» опроверг планы использовать «Алису» для агитации на выборах

Компания «Яндекс» не планирует использовать голосового помощника «Алиса» для информирования россиян о выборах, сообщает РИА Новости. В компании пояснили, что подобная инициатива с руководством «Яндекса» не обсуждалась.

Планов по использованию «Алисы» в информировании о выборах нет. Такая инициатива с нами не обсуждалась, — уточнили в компании.

анее «Ведомости» сообщали, что власти обсуждают возможность агитировать граждан через «умные колонки». По данным источников, устройства смогут приглашать на участки утром и напоминать о голосовании вечером. Технически реализация не вызовет сложностей, а сами пользователи смогут отключить уведомления.

До этого Bloomberg сообщил об отказе одного из основателей «Яндекса» Аркадия Воложа от российского гражданства. Бизнесмен сосредоточился на развитии голландской Nebius Group, сохранив израильский паспорт.

Накануне ЦИК объявил предварительную дату выборов в Госдуму девятого созыва — 20 сентября 2026 года. Соответствующий указ президента должен быть подписан в период с 1 по 21 июня, за 90–110 дней до голосования.