Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 07:37

Flowwow ответил на слухи о продаже российского бизнеса «Яндексу»

«Яндекс» может купить маркетплейс Flowwow

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow может продать свой бизнес «Яндексу», передает РБК. По информации агентства, Flowwow намерен поделить бизнес на российскую и иностранную части.

Flowwow не скрывает и публично говорит о том, что рассматривает инвестиционные возможности, это естественно для бизнеса с устойчивой динамикой роста, — указали в маркетплейсе.

В материале говорится, что компанию планируют привязать к сервису «Яндекс Еда», где есть раздел с букетами. По информации издания, сумма сделки может составить более 8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что крупнейшие гостиничные сети России — Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл Групп» отключили продажи через агрегатор «Яндекс Путешествия». Причиной называется повышение базовой комиссии сервиса с 15 до 17%.

Тем временем Forbes со ссылкой на письмо Ассоциации цифровых платформ указал, что попытка приравнять маркетплейсы к торговым сетям из-за продажи продуктов питания является ограничением конкуренции и ударит по малым производителям и жителям удаленных регионов. В объединении также указали, что на их долю приходится менее 5% рынка продуктов.

Читайте также
Сажаем один раз — любуемся годами: пышноцветущий многолетник с цветами-звездами
Общество
Сажаем один раз — любуемся годами: пышноцветущий многолетник с цветами-звездами
Сажаем на века: цветок, которому не нужны полив, подкормка и ваше внимание
Общество
Сажаем на века: цветок, которому не нужны полив, подкормка и ваше внимание
Депутат ответил, как отказ отелей от работы с «Яндексом» повлияет на туризм
Власть
Депутат ответил, как отказ отелей от работы с «Яндексом» повлияет на туризм
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
Шоу-бизнес
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
«Бывает, карты блокируют зря»: Аксаков о мошенниках, цифровом рубле, ценах
Экономика
«Бывает, карты блокируют зря»: Аксаков о мошенниках, цифровом рубле, ценах
цветы
Яндекс
маркетплейсы
магазины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится новый способ заселения в отели
В МИД России назвали обязательный пункт мирного договора по Украине
Карасин раскрыл залог успеха российских дипломатов
Пациентам гастроэнтерологии дали важный совет по питанию в Масленицу
Арестович разнес Зеленского за вранье о потерях ВСУ
Популярная сеть ресторанов зарегистрировала товарный знак в России
«Впереди еще большая дистанция»: Лавров оценил переговоры по Украине
Мирошник раскрыл количество жертв ударов ВСУ за неделю
Лавров призвал не очаровываться действиями Трампа без мира на Украине
Лавров указал на злоупотребление положением доллара со стороны США
Столичная налоговая прикрыла издательство иноагентов
Назван эффективный способ защиты регионов России от обстрелов HIMARS
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11%
В Китае рассказали, как рыбаки с Хоккайдо отвечают за антиросийские санкции
Вода в России подорожала в два раза: что будет дальше
В Анапе после землетрясения дома пошли трещинами
Легковушка провалилась под лед в Иркутской области
Названы витамины и минералы, усиливающие действие цинка
«Путь в никуда»: в Совфеде вступились за международное право
«Хороший контент»: фигуристка оценила шансы Гуменника в короткой программе
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.