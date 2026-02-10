Flowwow ответил на слухи о продаже российского бизнеса «Яндексу» «Яндекс» может купить маркетплейс Flowwow

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow может продать свой бизнес «Яндексу», передает РБК. По информации агентства, Flowwow намерен поделить бизнес на российскую и иностранную части.

Flowwow не скрывает и публично говорит о том, что рассматривает инвестиционные возможности, это естественно для бизнеса с устойчивой динамикой роста, — указали в маркетплейсе.

В материале говорится, что компанию планируют привязать к сервису «Яндекс Еда», где есть раздел с букетами. По информации издания, сумма сделки может составить более 8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что крупнейшие гостиничные сети России — Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл Групп» отключили продажи через агрегатор «Яндекс Путешествия». Причиной называется повышение базовой комиссии сервиса с 15 до 17%.

Тем временем Forbes со ссылкой на письмо Ассоциации цифровых платформ указал, что попытка приравнять маркетплейсы к торговым сетям из-за продажи продуктов питания является ограничением конкуренции и ударит по малым производителям и жителям удаленных регионов. В объединении также указали, что на их долю приходится менее 5% рынка продуктов.