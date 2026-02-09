Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 12:53

Маркетплейсы ответили на призывы приравнять их к супермаркетам

Forbes: маркетплейсы назвали инициативу ретейлеров ограничением конкуренции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Попытка приравнять маркетплейсы к торговым сетям из-за продажи продуктов питания является ограничением конкуренции и ударит по малым производителям и жителям удаленных регионов, сообщает Forbes со ссылкой на письмо Ассоциации цифровых платформ. В объединении также указали, что на их долю приходится менее 5% рынка продуктов.

Возможности попасть в торговую сеть со своими товарами у таких предпринимателей нет, они не могут удовлетворить требования по объемам производства и не обладают финансовыми ресурсами, позволяющими осуществлять операционную деятельность без оперативных выплат, — говорится в письме.

Предложение ретейлеров и производителей запретить комиссионную схему продаж продуктов на платформах, по оценке ассоциации, приведет к многомиллиардным издержкам, вынужденной оптимизации и возможному отказу от работы с малыми поставщиками.

Ранее ведущие ассоциации производителей продуктов питания и ретейлеров, призвавшие приравнять маркетплейсы к торговым сетям, указали на возникший дисбаланс, а именно в то время как традиционная розница обязана выкупать товар и соблюдать жесткие сроки оплаты, цифровые платформы освобождены от этой ответственности.

маркетплейсы
ретейлеры
торговые сети
инициативы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе
Собянин доложил Путину хорошие новости об экономике Москвы
Задержан глава отдела ЖКХ кабмина Татарстана
Собянин рассказал, в какой сфере Москва хочет выйти в лидеры
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.