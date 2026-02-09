Маркетплейсы ответили на призывы приравнять их к супермаркетам

Попытка приравнять маркетплейсы к торговым сетям из-за продажи продуктов питания является ограничением конкуренции и ударит по малым производителям и жителям удаленных регионов, сообщает Forbes со ссылкой на письмо Ассоциации цифровых платформ. В объединении также указали, что на их долю приходится менее 5% рынка продуктов.

Возможности попасть в торговую сеть со своими товарами у таких предпринимателей нет, они не могут удовлетворить требования по объемам производства и не обладают финансовыми ресурсами, позволяющими осуществлять операционную деятельность без оперативных выплат, — говорится в письме.

Предложение ретейлеров и производителей запретить комиссионную схему продаж продуктов на платформах, по оценке ассоциации, приведет к многомиллиардным издержкам, вынужденной оптимизации и возможному отказу от работы с малыми поставщиками.

Ранее ведущие ассоциации производителей продуктов питания и ретейлеров, призвавшие приравнять маркетплейсы к торговым сетям, указали на возникший дисбаланс, а именно в то время как традиционная розница обязана выкупать товар и соблюдать жесткие сроки оплаты, цифровые платформы освобождены от этой ответственности.