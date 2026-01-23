В АКОРТ заявили о снижении цен на молоко АКОРТ: молоко «первой цены» за год подешевело на 7%

Минимальные розничные цены на самое доступное питьевое молоко в январе 2025 года снизились на 7,2% в годовом выражении, достигнув 66,4 рубля за литр, заявил NEWS.ru председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. При этом закупочные цены снизились менее значительно, на 1%, отметил он.

Рост производства молока способствовал стабильным ценам на молочную продукцию на протяжении года. В торговых сетях минимальные закупочные цены на питьевое молоко за год снизились на 1%, при этом, в свою очередь, крупные ретейлеры дополнительно поддерживали низкие цены для потребителей — минимальные розничные цены на молоко «первой цены» в январе текущего года снизились к аналогичному периоду прошлого года на 7,2%, до 66,4 рубля за литр, — сказал Богданов.

В то же время, как подчеркнул эксперт, несмотря на увеличение объемов производства и удешевление сырья, на конечную цену в категории влияют общие инфляционные издержки. В их числе Богданов назвал возросшую стоимость логистики, коммунальных услуг, содержания животных, транспорта, налогов и прочих операционных расходов.

Ранее стало известно, что с января по сентябрь 2025 года розничные продажи сливочного масла в России упали на 12% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Общий объем продаж сократился до 210,4 тыс. тонн. Основной причиной такой динамики эксперты называют изменение потребительского поведения на фоне роста цен.