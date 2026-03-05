Зимняя Олимпиада — 2026
Яйца и пол-литра молока — шикарное пирожное для тех, кто любит простые рецепты: само расслаивается при выпечке. Нежнее, чем в кондитерской

В этом пирожном нет разрыхлителя, только взбитые белки. Они поднимают тесто, делают его воздушным, а при выпечке создают ту самую слоистую структуру. Вмешиваю их аккуратно, лопаткой, чтобы не осадить. Тесто остается жидким — это нормально. В духовке белки сделают свое дело.

Что понадобится для пирожного

Беру 125 г сливочного масла, 500 мл теплого молока, 5 яиц, 150 г сахара, 110 г муки и ванилин по вкусу.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Сливочное масло растапливаю и даю немного остыть. У 4 яиц отделяю белки от желтков, пятое яйцо добавляю целиком к желткам. Желтки с яйцом взбиваю с сахаром и ванилином до светлой пышной массы. Вливаю растопленное масло, снова взбиваю. Постепенно добавляю муку, продолжая взбивать до однородности. Вливаю теплое молоко и хорошо перемешиваю — тесто получается жидким. Отдельно взбиваю белки до устойчивых пиков и аккуратно вмешиваю их в тесто венчиком или лопаткой. Масса остается жидкой. Форму смазываю растительным маслом, выливаю тесто. Выпекаю в разогретой духовке 40–45 минут. Можно по режиму: 20 минут при 180 °C, затем еще 20 минут при 150 °C. Готовность проверяю зубочисткой. Даю немного остыть, посыпаю сахарной пудрой и подаю.

