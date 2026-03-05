Зимняя Олимпиада — 2026
Простой рецепт для поста: картошка + банка лечо — обычные продукты, а вкус на миллион

Фото: D-NEWS.ru
Беру картошку и банку лечо — и готовлю очень простой постный ужин, который получается ароматным и по-домашнему вкусным. Картофель запекается до мягкости, а затем пропитывается овощным соусом из лечо с чесноком и специями. В итоге внутри он становится нежным, а сверху появляется аппетитная ароматная корочка. Минимум ингредиентов, никаких сложностей — а получается блюдо, которое легко может заменить полноценный ужин.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 250 г лечо, 2 зубчика чеснока, 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. приправы для картофеля, 1–2 ст. л. подсолнечного масла, зелень по вкусу.

Картофель хорошо вымойте щёткой, не очищая кожуру. Выложите клубни в форму для запекания и отправьте в духовку, разогретую до 200 °C, примерно на 40–45 минут — до мягкости. Время зависит от размера картофеля и вашей духовки. Пока картофель запекается, приготовьте соус. В миске смешайте лечо, измельчённый чеснок, соль, приправу и подсолнечное масло. Готовый картофель достаньте из духовки, сделайте сверху глубокий надрез и слегка разрыхлите мякоть вилкой. Щедро выложите овощную смесь из лечо, чтобы часть соуса стекала внутрь. Верните картофель в духовку ещё на 10–15 минут, чтобы овощной соус прогрелся и пропитал мякоть. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Ранее мы готовили торт-лентяй «Сникерс». С ним даже духовку включать не потребуется. Делаем быстренько и наслаждаемся.

Проверено редакцией
