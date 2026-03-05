Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 10:00

Съедаются по 10 штук за раз! Картофельные лепешки с паприкой и чесноком — дрожжевой рецепт, который получается у всех

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру обычный картофель, немного дрожжей и муку — и готовлю мягкие ароматные лепешки, которые исчезают со стола быстрее хлеба. Это простое и очень вкусное блюдо из доступных продуктов: картофельное тесто получается нежным и пышным, а специи делают вкус ярким и аппетитным. Секрет в том, что в тесто добавляется картофельный отвар — он делает лепешки мягкими и воздушными, а чеснок и копченая паприка придают легкий пряный аромат. Получается настоящая домашняя вкуснятина: пышные румяные лепешки с золотистой корочкой, которые вкусно есть и горячими, и теплыми.

Для приготовления вам понадобится: 600 г картофеля, 100 мл картофельного отвара, 1 ч. ложка сухих дрожжей, 1 ст. ложка сахара, 2 яичных желтка, 390–400 г муки, 30 мл растительного масла, 2–3 зубчика чеснока, 1 ч. ложка копченой паприки, соль и черный перец по вкусу, немного масла для жарки.

Картофель отварите до готовности в подсоленной воде, отвар не выливайте — он понадобится для теста. В теплый картофельный отвар добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на несколько минут. Картофель разомните в пюре, добавьте дрожжевую смесь, желтки, измельченный чеснок, паприку, соль и перец. Все хорошо перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто, в конце добавьте растительное масло. Накройте тесто пленкой и оставьте примерно на 40 минут в теплом месте, чтобы оно поднялось. Затем смажьте руки и стол маслом, разделите тесто на небольшие кусочки, сформируйте шарики и расплющите их в лепешки. Разогрейте немного масла на сковороде и обжаривайте лепешки с двух сторон до румяной золотистой корочки.

Ранее мы делали торт-лентяй «Сникерс». С ним даже духовку включать не потребуется. Готовим быстренько и наслаждаемся.

Проверено редакцией
Читайте также
Постный рецепт: картофель как с костра — хрустящая корочка и мягкая серединка. Один простой ингредиент, и вкус получается как на углях
Общество
Постный рецепт: картофель как с костра — хрустящая корочка и мягкая серединка. Один простой ингредиент, и вкус получается как на углях
Варю и варю — не могу остановиться: чесночно-картофельный суп, который поражает с первой ложки
Общество
Варю и варю — не могу остановиться: чесночно-картофельный суп, который поражает с первой ложки
Этот гарнир заменил пюре на праздниках: картофель в сливках по-французски — нежный, сочный, с хрустящей корочкой
Общество
Этот гарнир заменил пюре на праздниках: картофель в сливках по-французски — нежный, сочный, с хрустящей корочкой
Никакого мяса, а ужин — пальчики оближешь. Французский гратен дофинуа: картофель в молоке с золотистой корочкой
Общество
Никакого мяса, а ужин — пальчики оближешь. Французский гратен дофинуа: картофель в молоке с золотистой корочкой
Творог, сыр и немного чеснока в тесте — жарю лепешки, которые тают во рту. И на завтрак, и на перекус. Не хачапури, а вкуснее и проще
Общество
Творог, сыр и немного чеснока в тесте — жарю лепешки, которые тают во рту. И на завтрак, и на перекус. Не хачапури, а вкуснее и проще
картошка
картофель
лепешки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РКН обвинил популярный у россиян сервис в распространении фейков
«Отказано наотрез»: Киев не допустил страны Евросоюза к осмотру «Дружбы»
Блинкен предупредил о рисках для США перед лицом России
На Западе предрекли судьбу Ирана после окончания конфликта
Осужденный в российской колонии вербовал сокамерника для ВСУ
Стилист ответил на важный вопрос о горячей укладке
В США назвали большую ошибку Белого дома в подготовке операции против Ирана
В США рассказали о возвращении Индии к закупкам российской нефти
Цены на нефть Brent и WTI взлетели более чем на 3%
Политолог объяснил, почему Испания критикует действия США
Крейсер «Варяг» отработал удары на учениях в Японском море
Раскрыт скрытый смысл слов Путина о прекращении поставок газа в ЕС
Россиянам рассказали, за что могут штрафовать в пунктах выдачи
В РСТ напомнили, в каких странах можно безопасно провести отпуск
ВСУ разбомбили собственный пикап с ранеными под Красноармейском
Пластический хирург развеяла главное заблуждение о липосакции
Осужденный склонял сокамерников к госизмене в колонии на Кубани
Иран атаковал американский танкер в Персидском заливе
Журналисты RT попали под обстрел в Тегеране
Десятки тел иранских моряков нашли у берегов Шри-Ланки
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.