Съедаются по 10 штук за раз! Картофельные лепешки с паприкой и чесноком — дрожжевой рецепт, который получается у всех

Беру обычный картофель, немного дрожжей и муку — и готовлю мягкие ароматные лепешки, которые исчезают со стола быстрее хлеба. Это простое и очень вкусное блюдо из доступных продуктов: картофельное тесто получается нежным и пышным, а специи делают вкус ярким и аппетитным. Секрет в том, что в тесто добавляется картофельный отвар — он делает лепешки мягкими и воздушными, а чеснок и копченая паприка придают легкий пряный аромат. Получается настоящая домашняя вкуснятина: пышные румяные лепешки с золотистой корочкой, которые вкусно есть и горячими, и теплыми.

Для приготовления вам понадобится: 600 г картофеля, 100 мл картофельного отвара, 1 ч. ложка сухих дрожжей, 1 ст. ложка сахара, 2 яичных желтка, 390–400 г муки, 30 мл растительного масла, 2–3 зубчика чеснока, 1 ч. ложка копченой паприки, соль и черный перец по вкусу, немного масла для жарки.

Картофель отварите до готовности в подсоленной воде, отвар не выливайте — он понадобится для теста. В теплый картофельный отвар добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на несколько минут. Картофель разомните в пюре, добавьте дрожжевую смесь, желтки, измельченный чеснок, паприку, соль и перец. Все хорошо перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто, в конце добавьте растительное масло. Накройте тесто пленкой и оставьте примерно на 40 минут в теплом месте, чтобы оно поднялось. Затем смажьте руки и стол маслом, разделите тесто на небольшие кусочки, сформируйте шарики и расплющите их в лепешки. Разогрейте немного масла на сковороде и обжаривайте лепешки с двух сторон до румяной золотистой корочки.

