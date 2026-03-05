Натираю яблоки, заливаю молоком — быстрый яблочный пирог готов. Не шарлотка, вкуснее и нежнее

Насыпной яблочный пирог всегда получается: не знаю, как встречала гостей без рецепта «3 стакана». Беру манку, муку, сахар и яблоки — и готовлю волшебный пирог без замешивания теста. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития или неожиданного визита гостей. Его необычность в том, что сухие ингредиенты и тертые яблоки выкладываются слоями, а горячее молоко пропитывает все, создавая нежнейшую текстуру, похожую на сочный штрудель. Получается обалденная вкуснятина: румяная, слегка хрустящая корочка и нежная, влажная яблочная прослойка с ароматом корицы. Пирог тает во рту, а готовится без лишних хлопот — просто, быстро и всегда на ура.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан манной крупы, 1 стакан пшеничной муки, 1/2 стакана сахара, 2 ч. л. разрыхлителя, 1 стакан молока, 6 яблок, 2 ч. л. корицы. Смешайте сухие ингредиенты (муку, манку, сахар, разрыхлитель). Яблоки натрите на крупной терке, сбрызните лимонным соком, добавьте корицу и немного сахара. В форму выкладывайте слоями: сухая смесь, яблоки, сухая смесь, яблоки (верхний слой — яблоки). Залейте горячим молоком, проколите шпажкой в нескольких местах. Выпекайте при 180 °C около 1 часа.

