Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 11:00

Натираю яблоки, заливаю молоком — быстрый яблочный пирог готов. Не шарлотка, вкуснее и нежнее

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Насыпной яблочный пирог всегда получается: не знаю, как встречала гостей без рецепта «3 стакана». Беру манку, муку, сахар и яблоки — и готовлю волшебный пирог без замешивания теста. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития или неожиданного визита гостей. Его необычность в том, что сухие ингредиенты и тертые яблоки выкладываются слоями, а горячее молоко пропитывает все, создавая нежнейшую текстуру, похожую на сочный штрудель. Получается обалденная вкуснятина: румяная, слегка хрустящая корочка и нежная, влажная яблочная прослойка с ароматом корицы. Пирог тает во рту, а готовится без лишних хлопот — просто, быстро и всегда на ура.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан манной крупы, 1 стакан пшеничной муки, 1/2 стакана сахара, 2 ч. л. разрыхлителя, 1 стакан молока, 6 яблок, 2 ч. л. корицы. Смешайте сухие ингредиенты (муку, манку, сахар, разрыхлитель). Яблоки натрите на крупной терке, сбрызните лимонным соком, добавьте корицу и немного сахара. В форму выкладывайте слоями: сухая смесь, яблоки, сухая смесь, яблоки (верхний слой — яблоки). Залейте горячим молоком, проколите шпажкой в нескольких местах. Выпекайте при 180 °C около 1 часа.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Засыпаю соль в унитаз раз в неделю — запаха и налета как не бывало
Общество
Засыпаю соль в унитаз раз в неделю — запаха и налета как не бывало
Забудьте про обычные драники! Эти белорусские цыбрики — совсем другая история. Хрустят, как картошка фри, но внутри нежнейшие
Общество
Забудьте про обычные драники! Эти белорусские цыбрики — совсем другая история. Хрустят, как картошка фри, но внутри нежнейшие
Все путают в этом салате баклажаны с грибами: простецкий, но не стыдно подать на праздничный стол
Общество
Все путают в этом салате баклажаны с грибами: простецкий, но не стыдно подать на праздничный стол
Всего три ингредиента и 15 минут: салат «Юля», который покорит гостей
Общество
Всего три ингредиента и 15 минут: салат «Юля», который покорит гостей
Нежнее ватрушки и проще шарлотки: пирог «Кокосовое облако» на кефире за 40 минут
Общество
Нежнее ватрушки и проще шарлотки: пирог «Кокосовое облако» на кефире за 40 минут
рецепты
яблоки
кулинария
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тенденция опасная»: постпред России осудил планы Франции по ЯО
Россиянина задержали за поджоги вышек сотовой связи в Подмосковье
По делу о загадочной смерти курсантов в московской квартире вынесли приговор
Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тыс. россиян
В Азербайджане назвали число пострадавших при падении дронов в Нахичевани
Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД после падения БПЛА в Нахичевани
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.