Всего три ингредиента и 15 минут: салат «Юля», который покорит гостей

Весной хочется чего-то легкого, свежего и без многочасовой готовки. Этот салат выручает меня перед праздниками: минимум продуктов, простая нарезка и маленький секрет с маринадом. В итоге получается сочное и яркое блюдо, которое исчезает со стола первым.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 100 г;

свежий огурец — 1–2 шт.;

красный лук — 0,5–1 шт.;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Для маринада:

вода — 100 мл;

яблочный уксус — 4–5 ст. л.;

сахар — 2 ч. л.;

соль — 1 ч. л.

Приготовление

Сначала нарезаю лук полукольцами. В воде растворяю соль и сахар, добавляю уксус и слегка разминаю лук в маринаде. Уже через 10 минут он становится мягким и ароматным. Пока лук маринуется, режу крабовые палочки и огурец тонкими полосками. Жидкость сливаю, лук отжимаю и смешиваю с остальными продуктами. Немного соли, перца и ложка майонеза — и салат готов. Свежо, просто и очень вкусно!

