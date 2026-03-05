Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 09:00

Всего три ингредиента и 15 минут: салат «Юля», который покорит гостей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Весной хочется чего-то легкого, свежего и без многочасовой готовки. Этот салат выручает меня перед праздниками: минимум продуктов, простая нарезка и маленький секрет с маринадом. В итоге получается сочное и яркое блюдо, которое исчезает со стола первым.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 100 г;
  • свежий огурец — 1–2 шт.;
  • красный лук — 0,5–1 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.
  • Для маринада:
  • вода — 100 мл;
  • яблочный уксус — 4–5 ст. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.

Приготовление

Сначала нарезаю лук полукольцами. В воде растворяю соль и сахар, добавляю уксус и слегка разминаю лук в маринаде. Уже через 10 минут он становится мягким и ароматным. Пока лук маринуется, режу крабовые палочки и огурец тонкими полосками. Жидкость сливаю, лук отжимаю и смешиваю с остальными продуктами. Немного соли, перца и ложка майонеза — и салат готов. Свежо, просто и очень вкусно!

Ранее сообщалось, что классические пельмени с мясным фаршем знакомы каждому, но их вкус можно интересно разнообразить. Использование альтернативной начинки открывает новые кулинарные горизонты и позволяет получить насыщенный аромат и необычный вкус, не теряя привычной формы блюда.

