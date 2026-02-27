Пельмени с ветчиной и грибами — необычная начинка для любимого блюда дома

Классические пельмени с мясным фаршем знакомы каждому, но их вкус можно интересно разнообразить. Использование альтернативной начинки открывает новые кулинарные горизонты и позволяет получить насыщенный аромат и необычный вкус, не теряя привычной формы блюда.

Ингредиенты:

Мука — 350 г

Вода — 120 г

Яйца — 2 шт.

Ветчина — 100 г

Грибы — 200 г

Лук — 1 шт.

Приготовление

Вместо традиционного фарша попробуйте сочетание ветчины и грибов. Копченая ветчина придаёт пельменям особый аромат, а грибы делают вкус сбалансированным. Сначала приготовьте тесто: просеянная мука, вода и яйца превращаются в эластичную массу, оставьте на 30 минут. Для начинки нарежьте ветчину, грибы и лук, обжарьте до готовности. Раскатайте тесто, вырежьте кружки, выложите начинку и тщательно защипните края. Пельмени можно сразу отварить или заморозить. Такой вариант делает привычное блюдо более интересным и ароматным.

Ранее сообщалось: если утром времени в обрез, а завтрак хочется вкусный и сытный, этот рецепт станет спасением. «Пиццеброд» готовится всего за 5 минут на сковороде, выглядит эффектно и напоминает мини-пиццу, но без духовки и лишней возни.