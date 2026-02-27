Рецепт тушеной говяжьей печени: быстро и аппетитно

Хотите быстрое блюдо из доступных продуктов? Тушеная говяжья печень — отличный выбор для семейного стола. Она богата белком и микроэлементами, а готовится проще простого.

Берите 400 г говяжьей печени, 1 большую луковицу, 2 болгарских перца, 2 ст. л. томатной пасты, чеснок, специи по вкусу. Очистите печень от пленок, нарежьте кусочками. Быстро обжарьте на сковороде с маслом 4–5 минут. Добавьте полукольца лука, полоски перца и измельченный чеснок — жарьте еще 7 минут. Введите томатную пасту, залейте бульоном или водой, посолите, добавьте тимьян. Тушите на слабом огне 20 минут под крышкой. Лайфхак: маринуйте печень в молоке за час до готовки — уйдет горечь. Не открывайте крышку лишний раз, чтобы сохранить сочность. Идеально с рисом или овощами.

Получится ароматный ужин, который полюбят все. Удачи на кухне!

