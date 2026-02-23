Простой до безобразия, но вкусный: салат «Розовый фламинго» из свёклы и крабовых палочек

Этот салат выглядит эффектно, а готовится буквально за несколько минут. Яркий розовый цвет, нежное куриное филе и лёгкая чесночная нотка делают его особенно аппетитным. Отличный вариант и для семейного ужина, и для праздничного стола. Сочетание свёклы, крабовых палочек и сыра даёт мягкий, сбалансированный вкус, а чеснок добавляет пикантности и аромата. Всё просто, без сложных соусов и долгих подготовок.

Ингредиенты: крабовые палочки — 4 шт., куриное филе отварное — 1 шт., морковь варёная — 2 небольшие, свёкла варёная — 2 маленькие, сыр твёрдый — 150 г, чеснок — 1–2 зубчика, майонез — по вкусу, соль — по вкусу.

Приготовление: куриное филе нарезают небольшими кубиками. Крабовые палочки также режут кубиками. Варёную морковь и свёклу очищают и нарезают аккуратными кусочками одинакового размера. Сыр нарезают мелкими кубиками или натирают на крупной тёрке. Чеснок пропускают через пресс. Все ингредиенты соединяют в глубокой миске, добавляют чеснок, слегка подсаливают и аккуратно перемешивают. Заправляют майонезом и ещё раз перемешивают до однородности.

В результате получается нежный, сочный салат с красивым розовым оттенком и лёгкой пикантной ноткой — просто, ярко и очень вкусно.

