22 февраля 2026 в 18:00

Настроение — Грузия! Курица в ореховом соусе томится в духовке, а гости думают, что я полдня колдовала. Идеально для праздника

Фото: D-NEWS.ru
Беру курицу, грецкие орехи и специи — и готовлю сациви по-ленивому. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или уютного ужина. Его необычность в том, что классический грузинский соус, требующий многочасового томления, здесь готовится в духовке без лишних хлопот. Получается обалденная вкуснятина: нежнейшая курица, запечённая до румяной корочки, в густом, бархатистом ореховом соусе с тонкими нотками чеснока, уцхо-сунели и шафрана. Мясо буквально тает во рту, пропитанное ароматом пряностей и ореховой пастой, а гости думают, что я полдня колдовала над этим шедевром.

Для приготовления вам понадобится: 1 курица (около 1,5 кг) или куриные бёдра, 200 г очищенных грецких орехов, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 1 ч. ложка уцхо-сунели, щепотка шафрана, 1 ст. ложка винного уксуса, соль, перец и зелень (кинза). Орехи измельчите в блендере с чесноком, солью и специями до состояния пасты, добавьте уксус и немного воды до консистенции соуса. Лук мелко нарежьте, выложите в форму, сверху поместите куски курицы, залейте ореховым соусом и накройте фольгой. Запекайте при 190 градусах 1 час, затем снимите фольгу и подрумяньте ещё 15–20 минут. Подавайте с кинзой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
курица
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
