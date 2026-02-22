«Не самая быстрая пара»: немка Хенниг вышла на связь после исчезновения лыж Немка Хенниг сообщила, что ей пришлось взять далеко не самые быстрые лыжи

Немецкая лыжница Катарина Хенниг рассказала эфире NRK, что ей пришлось ехать на не самой быстрой паре лыж во время марафона на Олимпиаде. Спортсменка также сообщила, что российская спортсменка Дарья Непряева, которая случайно заехала не в свой бокс и взяла чужой инвентарь, извинилась перед ней. Немка добавила, что все в порядке и никто не застрахован от ошибок.

Это была моя третья или четвертая пара из тех, которые я тестировала утром, — то есть не самая быстрая. Тогда я поняла, что что-то случилось, — рассказала немецкая лыжница.

Представители немецкой сборной заметили ошибку на телевизионных кадрах и получили подтверждение от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Менеджер команды Петер Шликенридер сообщил, что на подготовку новых лыж у них оставалось около десяти минут.