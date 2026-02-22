Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 19:13

«Не самая быстрая пара»: немка Хенниг вышла на связь после исчезновения лыж

Немка Хенниг сообщила, что ей пришлось взять далеко не самые быстрые лыжи

Подписывайтесь на нас в MAX

Немецкая лыжница Катарина Хенниг рассказала эфире NRK, что ей пришлось ехать на не самой быстрой паре лыж во время марафона на Олимпиаде. Спортсменка также сообщила, что российская спортсменка Дарья Непряева, которая случайно заехала не в свой бокс и взяла чужой инвентарь, извинилась перед ней. Немка добавила, что все в порядке и никто не застрахован от ошибок.

Это была моя третья или четвертая пара из тех, которые я тестировала утром, — то есть не самая быстрая. Тогда я поняла, что что-то случилось, — рассказала немецкая лыжница.

Представители немецкой сборной заметили ошибку на телевизионных кадрах и получили подтверждение от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Менеджер команды Петер Шликенридер сообщил, что на подготовку новых лыж у них оставалось около десяти минут.

Было суматошно и напряженно, потому что грузовик со смазкой уже свернул, ведь это был последний день. Нам пришлось покопаться в лыжном чехле, мы нашли новую пару, которая еще не была протестирована, — пояснил менеджер.

лыжи
спортсмены
Олимпиада
лыжники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медаль Филиппова, провал Малинина, рекорд Клебо: итоги Олимпиады-2026
Советский «разведчик четырех континентов» Петросян умер в 102 года
Названы возможные сроки удара США по Ирану
«Не самая быстрая пара»: немка Хенниг вышла на связь после исчезновения лыж
Мощный пожар парализовал улицу в центре Москвы
Бойцы элитного полка ВСУ насмерть замерзли при попытке побега с позиций
Американские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами
Мужчина открыл огонь по чужому внедорожнику
Названы семь локаций, куда туристам не стоит соваться в 2026 году
Водонаева показала, как выглядит после операции по уменьшению груди
Момент падения ребенка с седьмого этажа в Петербурге попал на видео
В Турции заявили о расплате ЕС из-за позиции по России
В Европе готовятся подложить Трампу свинью
Земфира завершила карьеру? Что известно, как она живет, вернется ли в РФ
Обломки БПЛА нашли рядом с поселком и деревней в Подмосковье
Блогера Яйцеслава объявили в международный розыск после «турне» по Африке
Атака ВСУ на Москву 22 февраля: сколько сбито БПЛА, разрушения, жертвы
Бывшая жена Гуфа вышла замуж за своего «бабку-гадалку»
Военэксперт ответил, смогут ли ВСУ подготовить 250 тыс. новых солдат
Двенадцатый беспилотник перехватили на подлете к Москве
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.