22 февраля 2026 в 15:04

Лыжницу Непряеву дисквалифицировали из-за невнимательности

Результат Непряевой на Олимпиаде аннулировали из-за ошибки при смене лыж

Дарья Непряева Дарья Непряева Фото: Санто Стефано / РИА Новости
Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в марафонской гонке на Олимпийских играх аннулировали из-за нарушения правил при смене инвентаря, передает РИА Новости. Спортсменка значительную часть трассы прошла не на своих лыжах.

После отметки 21,6 километра Непряева по ошибке заехала в бокс немецкой лыжницы Катарины Хенних Дотцлер и продолжила гонку в ее экипировке. В итоге представительница Германии заняла девятое место, а россиянка финишировала одиннадцатой.

При этом сервисмен сборной Германии заявил, что ошибка россиянки в целом не повлияла на итоговый результат марафона. По его словам, команда была в курсе, что кто-то забрал инвентарь их подопечной.

До нас дошла информация, что кто-то забрал лыжи Катарины, так что мы просто подготовили новую пару. Да, это не самая лучшая пара, но лучше, чем ничего, — сообщил сервисмен.

Ранее Непряева рассказала, что ее охватили паника и чувство стыда после осознания ошибки при смене лыж. По словам спортсменки, она поняла, что перепутала инвентарь, когда преодолевала спуск. Непряева добавила, что испытала шок, когда узнала о возможном отстранении.

