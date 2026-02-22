Непряева запаниковала после инцидента с перепутанными на Олимпиаде лыжами

Россиянка Дарья Непряева призналась, что ее охватили паника и чувство стыда после осознания ошибки при смене лыж в марафоне на Олимпийских играх, передает ТАСС. Во время гонки она по ошибке сделала это в боксе немецкой сборной.

По словам 23-летней спортсменки, осознание того, что большую часть дистанции ей пришлось бежать на чужом инвентаре, вызвало у нее настоящий шок.

Я узнала, что меня могут снять, и не знала, что мне делать. В голове не было понимания, что происходит. Мне очень стыдно, — призналась лыжница.

Несмотря на ошибку и риск дисквалификации, чемпионка мира среди юниоров смогла завершить дистанцию на 11-м месте, тогда как законная владелица лыж Катарина Хенних-Дотцлер финишировала 9-й. Этот марафон стал заключительным стартом лыжной программы на Олимпиаде-2026, которая официально закрывается 22 февраля.

До этого тренер Егор Сорин сообщил, что Непряева и Савелий Коростелев примут участие в этапе Кубка мира в шведском Фалуне сразу после завершения Олимпийских игр. Олимпиада в Милане и Кортина‑д’Ампеццо финиширует 22 февраля, а старты в Швеции намечены на период с 28 февраля по 1 марта.