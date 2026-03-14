Трамп прокомментировал «уничтожение» самолетов США в Саудовской Аравии

Самолеты Военно-воздушных сил Соединенных Штатов не были уничтожены при ударе по базе в Саудовской Аравии, написал в социальной сети Truth Social президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что четыре из пяти заправщиков «не имеют видимых повреждений». Еще одному самолету ущерб причинен «немного больше», но уже скоро его поднимут в воздух.

Удар по базе случился несколько дней назад, но самолеты не были «поражены» или «уничтожены». Ни один не был уничтожен или близок к этому, — заверил Трамп.

Таким образом американский лидер прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal. По ее данным, пять американских самолетов-заправщиков были повреждены в результате удара Ирана по авиабазе в Саудовской Аравии. При этом утверждалось, что воздушные суда не были полностью уничтожены, они находятся в ремонте.

Ранее Трамп заявил, что многие страны намерены направить военные корабли, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Он упомянул Великобританию, Китай, Южную Корею, Францию и Японию.