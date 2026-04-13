«На голых дисках»: россиянка о спасении с младенцем с атакованной заправки

Женщина, пострадавшая при атаке беспилотника на АЗС во Льгове Курской области, рассказала, что уезжала с заправки вместе с годовалым ребенком на голых дисках, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, мать и ребенок находятся в больнице и идут на поправку.

Проведали годовалого Мишу и его маму Марину, которые пострадали от удара беспилотника по заправке во Льгове. Женщина рассказала, что удар раздался сразу после того, как они подъехали. От страха уезжала буквально на голых дисках, — отметил Хинштейн.

Замглавы региона отметил, что ребенок чувствует себя хорошо и уже играет с новой игрушкой, подаренной в больнице. В другой палате лечение проходят водитель и электрик Беловской ЦРБ с осколочными ранениями средней и легкой степени тяжести, их состояние оценивается как стабильное.

Также помощь получают восемь сотрудников агропредприятия и мужчина с тяжелыми травмами лица и шеи. Всего в курской областной больнице находятся 23 пострадавших, часть пациентов ранее была направлена на лечение в Москву.

