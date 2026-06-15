Хинштейн устроил разнос чиновнику за фразу «пошел вон» на заседании Александр Хинштейн пообещал разбирательство за грубость чиновника на заседании

Во время заседания правительства Курской области, которое 15 июня проходило в прямом эфире, у одного из участников по видеосвязи включился микрофон, после чего он произнес «Пошел вон». Губернатор Александр Хинштейн поручил установить, откуда поступил звук, и заявил, что в ситуации будут разбираться, пишет ТАСС.

Вы — не на междусобойчике, вы не на каком-то своем внутреннем мероприятии, где вы можете себе позволять какие-то формулировки и высказывания, — сказал глава региона.

Сначала и.о. главы Льговского района Павел Вертиков отметил, что не понимает, о чем идет речь. Позже он заявил, что общался с сотрудником на постороннюю тему и не знал, что его микрофон включен. Хинштейн подчеркнул, что свяжется с главой района Сергеем Коростелевым, который сейчас находится в отпуске, чтобы обсудить ситуацию. Губернатор намерен поднять вопрос о наказании для Вертикова.

До этого Хинштейн сообщал, что более 168 тыс. гектаров разминировали в приграничье Курской области. Всего, по его словам удалось зачистить 92 сельских и городских населенных пункта.

Ранее губернатор отметил, что освобождение региона от Вооруженных сил Украины стало эпохальным и переломным событием для России. Он отметил, что этот момент очень важен, хоть и сопровождается скорбью.