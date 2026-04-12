12 апреля 2026 в 11:44

«Звездную пару» операторов дронов ВСУ ликвидировали

Супруги-операторы дронов ВСУ были уничтожены на Красноармейском направлении

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Супружеская пара операторов беспилотников Вооруженных сил Украины была ликвидирована 24 марта под Красноармейском, сообщает ресурс «Военное дело» со ссылкой на 152-ю егерскую бригаду. По информации издания, супруги добровольно вступили в ряды украинской армии и получили известность благодаря участию в съемках пропагандистских роликов.

В публикации говорится, что они проходили службу в 152-й отдельной мехбригаде, которая с момента формирования в 2023 году столкнулась с серьезными проблемами. Среди них отмечаются слабое командование, внутренние конфликты, высокий уровень дезертирства и неоднократное сокращение личного состава.

Ранее военный корреспондент Кости Хейсканен сообщил, что около 10 наемников из Финляндии прибыли на Красноармейское направление. Журналист добавил, что финнов «зомбировали» до такой степени, что они считают жителей Донбасса не людьми, а целями для уничтожения.

До этого стало известно, что американский наемник Тайрон Боворн Рамискал Ламайтхонг погиб на Украине спустя три месяца участия в боевых действиях. Бывший боец нацгвардии с 12-летним опытом покинул Соединенные Штаты, не предупредив родителей.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
