Супружеская пара операторов беспилотников Вооруженных сил Украины была ликвидирована 24 марта под Красноармейском, сообщает ресурс «Военное дело» со ссылкой на 152-ю егерскую бригаду. По информации издания, супруги добровольно вступили в ряды украинской армии и получили известность благодаря участию в съемках пропагандистских роликов.

В публикации говорится, что они проходили службу в 152-й отдельной мехбригаде, которая с момента формирования в 2023 году столкнулась с серьезными проблемами. Среди них отмечаются слабое командование, внутренние конфликты, высокий уровень дезертирства и неоднократное сокращение личного состава.

Ранее военный корреспондент Кости Хейсканен сообщил, что около 10 наемников из Финляндии прибыли на Красноармейское направление. Журналист добавил, что финнов «зомбировали» до такой степени, что они считают жителей Донбасса не людьми, а целями для уничтожения.

До этого стало известно, что американский наемник Тайрон Боворн Рамискал Ламайтхонг погиб на Украине спустя три месяца участия в боевых действиях. Бывший боец нацгвардии с 12-летним опытом покинул Соединенные Штаты, не предупредив родителей.