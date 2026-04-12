12 апреля 2026 в 10:33

«Десять отморозков»: стало известно о «натовском» пополнении в рядах ВСУ

Порядка десяти финских наемников прибыло на Красноармейское направление

Около десяти наемников из Финляндии прибыли на Красноармейское направление, сообщил aif.ru финский военкор Кости Хейсканен. Он отметил, что новые военнослужащие уже прошли подготовку.

Прибыло десять отморозков, двухметровых финнов. С ними приехали норвежцы, которые участвуют в подразделениях БПЛА. <...> Вот с такой гадостью сражается армия России, — рассказал собеседник.

Финнов «зомбировали» до такой степени, что они считают жителей Донбасса не людьми, а целями для уничтожения, добавил военный корреспондент.

Ранее в США нашли новые могилы американских наемников, погибших в боях на стороне украинских сил. Среди них были ветераны боевых действий в Ираке и Афганистане. Журналисты выяснили, что один из погибших, Кори Навроцки, из Пенсильвании был ветераном морской пехоты с 20-летним стажем.

До этого стало известно, что американский наемник Тайрон Боворн Рамискал Ламайтхонг умер на Украине спустя всего три месяца участия в боевых действиях. Бывший боец нацгвардии с 12-летним опытом покинул США, даже не предупредив родителей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чемпион UFC Махачев рассказал о горькой утрате в Италии
Переговоры США и Ирана чуть не закончились мордобоем
Названы неочевидные признаки рака
Трамп после провала в Пакистане намекнул на морскую блокаду
Дженна Ортега раскрыла, кто «защищает» ее в Голливуде
Политолог ответил, продолжатся ли переговоры между США и Ираном
Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
В Пакистане раскрыли, в какой атмосфере проходили переговоры Ирана и США
Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из покрышек
Сальдо назвал качество Зеленского, за которое его любит Запад
Российским военным на передовой привезли куличи и яйца
Любовь Аксенова рассказала о своем дебюте в новой роли
Сонливость водителей в России будет контролировать ИИ
Россияне стали чаще обращаться к институту омбудсмена
Стало известно, как изменилась обстановка в Ормузе после финала переговоров
Власти Ирана раскрыли, за какой период могут восстановить мощности НПЗ
В российском регионе ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей
Орбан пообещал заставить Украину возобновить подачу нефти по «Дружбе»
«На орбите перевернули мир»: Володин почтил космический подвиг Гагарина
Россиянам напомнили о весенних штрафах за ловлю рыбы
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
