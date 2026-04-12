Около десяти наемников из Финляндии прибыли на Красноармейское направление, сообщил aif.ru финский военкор Кости Хейсканен. Он отметил, что новые военнослужащие уже прошли подготовку.
Прибыло десять отморозков, двухметровых финнов. С ними приехали норвежцы, которые участвуют в подразделениях БПЛА. <...> Вот с такой гадостью сражается армия России, — рассказал собеседник.
Финнов «зомбировали» до такой степени, что они считают жителей Донбасса не людьми, а целями для уничтожения, добавил военный корреспондент.
Ранее в США нашли новые могилы американских наемников, погибших в боях на стороне украинских сил. Среди них были ветераны боевых действий в Ираке и Афганистане. Журналисты выяснили, что один из погибших, Кори Навроцки, из Пенсильвании был ветераном морской пехоты с 20-летним стажем.
До этого стало известно, что американский наемник Тайрон Боворн Рамискал Ламайтхонг умер на Украине спустя всего три месяца участия в боевых действиях. Бывший боец нацгвардии с 12-летним опытом покинул США, даже не предупредив родителей.