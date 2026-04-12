«Десять отморозков»: стало известно о «натовском» пополнении в рядах ВСУ Порядка десяти финских наемников прибыло на Красноармейское направление

Около десяти наемников из Финляндии прибыли на Красноармейское направление, сообщил aif.ru финский военкор Кости Хейсканен. Он отметил, что новые военнослужащие уже прошли подготовку.

Прибыло десять отморозков, двухметровых финнов. С ними приехали норвежцы, которые участвуют в подразделениях БПЛА. <...> Вот с такой гадостью сражается армия России, — рассказал собеседник.

Финнов «зомбировали» до такой степени, что они считают жителей Донбасса не людьми, а целями для уничтожения, добавил военный корреспондент.

Ранее в США нашли новые могилы американских наемников, погибших в боях на стороне украинских сил. Среди них были ветераны боевых действий в Ираке и Афганистане. Журналисты выяснили, что один из погибших, Кори Навроцки, из Пенсильвании был ветераном морской пехоты с 20-летним стажем.

До этого стало известно, что американский наемник Тайрон Боворн Рамискал Ламайтхонг умер на Украине спустя всего три месяца участия в боевых действиях. Бывший боец нацгвардии с 12-летним опытом покинул США, даже не предупредив родителей.