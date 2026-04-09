В США нашли новые могилы воевавших на Украине американских наемников

В США нашли новые могилы американских наемников, погибших в боях на стороне украинских сил, передает РИА Новости. Среди них ветераны боевых действий в Ираке и Афганистане с многолетним стажем службы.

Один из погибших, Кори Навроцки, из Пенсильвании был ветераном морской пехоты с 20-летним стажем и участвовал в боевых заданиях в Ираке, Афганистане и Кувейте. Эрик Гигглмен из Техаса и Круз Майкл Брайан из Орегона также погибли на территории Украины и похоронены в родных штатах.

Ранее сообщалось, что американский наемник Тайрон Боворн Рамискал Ламайтхонг, отправившийся на Украину осенью 2025 года, погиб спустя три месяца участия в боевых действиях. Он 12 лет отслужил в Национальной гвардии США. Мужчина не уведомил родителей о своем решении уехать на Украину.

До этого в отношении гражданина Грузии Кобы Хабази, участвовавшего в боевых действиях на Украине в качестве наемника, утвердили обвинительное заключение. За участие в боях на стороне ВСУ он получил около 3,6 млн рублей.