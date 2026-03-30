Грузинский наемник получил от ВСУ кровавые миллионы за бои в ДНР Наемник из Грузии Хабази заработал 3,6 млн рублей в ВСУ

В ДНР утвердили обвинительное заключение в отношении 58-летнего гражданина Грузии Кобы Хабази, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ в комментарии Lenta.ru. По данным ведомства, он участвовал в боевых действиях против российских военных в качестве наемника и заработал 3,6 млн рублей.

Следствие установило, что в марте 2022 года Хабази через территорию Польши прибыл на Украину и вступил в Грузинский национальный легион. Он прошел военную подготовку и принимал участие в боях на различных участках линии соприкосновения вплоть до января 2026 года.

В Генпрокуратуре отметили, что его деятельность квалифицирована как участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. По запросу российской прокуратуры Хабази объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что российские силовые структуры фиксируют растущее число обращений от наемников в ВСУ. Некоторые из них готовы передавать координаты украинских позиций. Кроме того, иностранцы стали чаще просить о помощи в возвращении на родину, а также юридической поддержки и связи с консульствами.