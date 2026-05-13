13 мая 2026 в 09:20

Россиянам начали предлагать «легкие деньги» через Telegram

Мошенники начали продавать россиянам фальшивые серверы для заработка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мошенники начали рассылать россиянам предложения о «легком заработке» через специальные боты в Telegram, сообщила пресс-служба МВД. Пользователям предлагают купить якобы дешевый сервер для получения дохода.

В рекламе обещают доход 50–100 тыс. рублей в месяц, мгновенные выплаты на карту или в криптовалюте и полное отсутствие рисков, — говорится в сообщении.

После покупки человеку предлагают передать доступ другому боту, который якобы подключает мощности к майнингу или вычислениям для нейросетей. Перед покупкой несуществующих мощностей пользователям предлагают пополнить баланс для «стабильной оплаты», что является одним из признаков мошенничества.

В МВД подчеркнули, что никакого гарантированного заработка в подобных схемах нет. Деньги, как отмечают правоохранители, просто получают организаторы, а «доходы» существуют только в интерфейсе бота и на скриншотах.

Ранее сенатор Артем Шейкин рассказал, что мошенники начали активно использовать фальшивые формы проверки Captcha для кражи персональных данных. Вместо стандартного ввода текста пользователю предлагается открыть дополнительное окно, которое фактически подтверждает запуск вредоносной программы на устройстве.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
