10 мая 2026 в 09:57

Мошенники начали прятать вредоносные программы под проверку Captcha

Артем Шейкин
Мошенники начали активно использовать фальшивые формы проверки Captcha для кражи персональных данных, заявил ТАСС сенатор Артем Шейкин. Вместо стандартного ввода текста пользователю предлагается открыть дополнительное окно, которое фактически подтверждает запуск вредоносной программы на устройстве.

Мошенники все чаще используют схему с кодом Captcha для кражи данных, — подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно, что аферисты также создают фейковые профили соседей в поддельных чатах, чтобы усыпить бдительность потенциальной жертвы. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что таким образом злоумышленники пытаются выманить код для доступа к «Госуслугам».

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин заявил, что мошенники из Мьянмы начали вербовать россиян, которые находятся за пределами государства. До этого, по его словам, аферисты обманывали только тех иностранцев, кто уже пребывал в королевстве.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
