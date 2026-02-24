Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 06:53

«Способ заработать»: «солдаты удачи» за деньги пытаются сдать позиции ВСУ

ТАСС: наемники ВСУ готовы сдать силовикам РФ украинские позиции за деньги

Колумбийский наемник Колумбийский наемник Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские силовые структуры фиксируют растущее число обращений от иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Как сообщил источник ТАСС, некоторые из них готовы передавать координаты украинских позиций.

Некоторые наемники ищут все способы заработать и предлагают за криптовалюту сдать позиции ВСУ или даже свои собственные, когда покинут пункт временной дислокации — подобные прецеденты есть, — рассказал собеседник агентства.

Помимо желания заработать, иностранцы все чаще просят помощи в возвращении на родину, а также юридической поддержки и связи с консульствами. По словам источника, количество таких обращений уже исчисляется десятками, что является впечатляющим показателем, хотя и уступает аналогичным просьбам от украинских военных.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что Киев использует иностранцев как «пушечное мясо», не жалея их жизней. Российские военные продолжают системную работу по уничтожению наемников в зоне проведения спецоперации.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратил внимание, что наибольшую жестокость по отношению к мирному населению и пленным в ходе нападения на Курскую область проявили наемники из Грузии и Польши. Именно представители определенных национальных подразделений оставили наиболее тяжелый след в приграничном регионе.

наемники
деньги
позиции
силовики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор отчитался о последствиях ледяного «удара» по Хабаровску
Эксперт объяснил новую волну насилия в Мексике
Один человек сгорел заживо при пожаре в жилом доме под Екатеринбургом
Раскрыт нюанс продажи подписок ушедших из России сервисов на маркетплейсах
Подвиг «зеленого» морпеха, срыв эвакуации: новости СВО к утру 24 февраля
Зона эвакуации неумолимо приближается к Сумам
Статус иноагента, потеря бизнеса, слова об СВО: где сейчас актриса Шмыкова
Аэропорт Ульяновска временно прекратил все полеты
В Москве возобновили движение транспорта у Савеловского вокзала
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 февраля: инфографика
Трамп решил за губернатора Калифорнии, что тот выбыл из президентской гонки
Жительница Камчатки получит компенсацию за ошибку врачей
Захарова напомнила о важном документе, который нарушила Украина до СВО
Поразили командный пункт со скрытыми ходами: успехи ВС РФ к утру 24 февраля
Дурова решили проверить на причастность к терроризму в России
Почти 80 дронов атаковали Россию за ночь
Береговая охрана США начала расследование из-за свастики в туалете
Более 100 самолетов не могут вылететь и приземлиться в Сочи
Самый жесткий тренер в мире: тайны личной жизни, скандалы Тутберидзе
Огонь охватил сразу четыре квартиры в одном из домов Петербурга
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.