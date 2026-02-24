Российские силовые структуры фиксируют растущее число обращений от иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Как сообщил источник ТАСС, некоторые из них готовы передавать координаты украинских позиций.

Некоторые наемники ищут все способы заработать и предлагают за криптовалюту сдать позиции ВСУ или даже свои собственные, когда покинут пункт временной дислокации — подобные прецеденты есть, — рассказал собеседник агентства.

Помимо желания заработать, иностранцы все чаще просят помощи в возвращении на родину, а также юридической поддержки и связи с консульствами. По словам источника, количество таких обращений уже исчисляется десятками, что является впечатляющим показателем, хотя и уступает аналогичным просьбам от украинских военных.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что Киев использует иностранцев как «пушечное мясо», не жалея их жизней. Российские военные продолжают системную работу по уничтожению наемников в зоне проведения спецоперации.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратил внимание, что наибольшую жестокость по отношению к мирному населению и пленным в ходе нападения на Курскую область проявили наемники из Грузии и Польши. Именно представители определенных национальных подразделений оставили наиболее тяжелый след в приграничном регионе.