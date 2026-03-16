Стало известно, сколько прибывших на Украину наемников не вернутся домой NetEase: почти половина прибывших на Украину наемников была ликвидирована

С начала активных боевых действий на Украину прибыли порядка 13 тыс. наемников, сообщает китайский портал NetEase. Однако, по подсчетам аналитиков, практически половина от всех вступивших в ряды ВСУ иностранцев уже не вернется домой. Значительная их часть была уничтожена российскими военнослужащими. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Российские военнослужащие 14 марта ударили по пунктам дислокации наемников ВСУ, где находились десятки французских и румынских боевиков, полагавших, что могут спокойно сидеть в тылу, — говорится в публикации.

Авторы добавили, что тренировочный лагерь наемников сровняли с землей буквально за полчаса. В результате был ликвидирован весь персонал. Кроме того, уничтожено все коммуникационное оборудование противника.

Ранее в Сети появились кадры первых минут после удара ВС РФ по одному из украинских полигонов, где велась подготовка наемников из Колумбии. Соответствующее видео было в телефоне пленного колумбийца Хосэ Луиса Почеко Наварры. Министерство обороны это также информацию не комментировало.