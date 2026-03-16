16 марта 2026 в 11:07

Наемник снял на видео первые минуты после ракетного удара по полигону ВСУ

ВС России поразили полигон ВСУ, где готовили наемников из Колумбии

Фото: МО РФ
Появились кадры первых минут после удара ВС России по одному из украинских полигонов, где велась подготовка наемников из Колумбии, сообщает ТАСС. Соответствующее видео было в телефоне пленного колумбийца Хосэ Луиса Почеко Наварры. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мужчина запечатлел оказание первой медицинской помощи тяжелораненому новобранцу. Также на видео слышна иностранная речь, в том числе испанская. По словам наемника, по полигону прилетела ракета. Предварительно, в результате удара были погибшие и раненые как среди новобранцев, так и среди инструкторов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что потери украинских вооруженных сил в зоне СВО за неделю достигли 9,1 тыс. человек, включая иностранных наемников. По его словам, наиболее существенный урон живой силе нанесли подразделения группировки «Центр», действующие в западных районах ДНР и на территории Днепропетровской области.

До этого в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удары по украинской энергетической инфраструктуре, снабжающей ВСУ. Для этого использовались беспилотники, ракеты, артиллерия и авиация.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Блокпосты для борьбы с «неизвестной инфекцией» развернули под Новосибирском
Ветеран Афганистана не пережил рейд ICE
Боррель раскритиковал Евросоюз из-за агрессии США против Ирана
Наступление ВС России на Харьков 16 марта: ТОС хоронят войска, ад для ВСУ
Каллас запаниковала из-за ситуации на Ближнем Востоке
Наемник снял на видео первые минуты после ракетного удара по полигону ВСУ
Пожар произошел в эмирате Эль-Фуджейра после атаки БПЛА
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

