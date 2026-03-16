Наемник снял на видео первые минуты после ракетного удара по полигону ВСУ

Появились кадры первых минут после удара ВС России по одному из украинских полигонов, где велась подготовка наемников из Колумбии, сообщает ТАСС. Соответствующее видео было в телефоне пленного колумбийца Хосэ Луиса Почеко Наварры. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Мужчина запечатлел оказание первой медицинской помощи тяжелораненому новобранцу. Также на видео слышна иностранная речь, в том числе испанская. По словам наемника, по полигону прилетела ракета. Предварительно, в результате удара были погибшие и раненые как среди новобранцев, так и среди инструкторов.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что потери украинских вооруженных сил в зоне СВО за неделю достигли 9,1 тыс. человек, включая иностранных наемников. По его словам, наиболее существенный урон живой силе нанесли подразделения группировки «Центр», действующие в западных районах ДНР и на территории Днепропетровской области.
До этого в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удары по украинской энергетической инфраструктуре, снабжающей ВСУ. Для этого использовались беспилотники, ракеты, артиллерия и авиация.