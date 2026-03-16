Потери украинских вооруженных сил в зоне специальной военной операции за неделю достигли 9,1 тыс. человек, включая иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко на своей странице во «ВКонтакте». По словам аналитика, наиболее существенный урон живой силе противника нанесли подразделения группировки «Центр», действующие в западных районах ДНР и на территории Днепропетровской области.

За истекшую неделю Вооруженными силами Российской Федерации продолжалось выполнение задач СВО. <…> Санитарные и безвозвратные потери противника составили около 9145 украинских боевиков и наемников (на 245 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом), — отметил он.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что общие потери Вооруженных сил Украины за сутки достигли приблизительно 1315 бойцов. Наибольший ущерб живой силе противника нанесли подразделения группировок «Центр», «Восток» и «Север», ликвидировавшие в сумме свыше 850 украинских солдат.

Кроме того, представитель российских силовых структур сообщил, что руководство 159-й отдельной механизированной бригады украинской армии намеренно скрывает истинный масштаб потерь личного состава в Харьковской области. Как отметил источник, в этом районе боевые задачи выполняют подразделения группировок «Запад» и «Север».