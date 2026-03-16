Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 10:18

Марочко подсчитал недельные потери ВСУ

Подписывайтесь на нас в MAX

Потери украинских вооруженных сил в зоне специальной военной операции за неделю достигли 9,1 тыс. человек, включая иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко на своей странице во «ВКонтакте». По словам аналитика, наиболее существенный урон живой силе противника нанесли подразделения группировки «Центр», действующие в западных районах ДНР и на территории Днепропетровской области.

За истекшую неделю Вооруженными силами Российской Федерации продолжалось выполнение задач СВО. <…> Санитарные и безвозвратные потери противника составили около 9145 украинских боевиков и наемников (на 245 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом), — отметил он.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что общие потери Вооруженных сил Украины за сутки достигли приблизительно 1315 бойцов. Наибольший ущерб живой силе противника нанесли подразделения группировок «Центр», «Восток» и «Север», ликвидировавшие в сумме свыше 850 украинских солдат.

Кроме того, представитель российских силовых структур сообщил, что руководство 159-й отдельной механизированной бригады украинской армии намеренно скрывает истинный масштаб потерь личного состава в Харьковской области. Как отметил источник, в этом районе боевые задачи выполняют подразделения группировок «Запад» и «Север».

Андрей Марочко
ВСУ
Украина
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Блокпосты для борьбы с «неизвестной инфекцией» развернули под Новосибирском
Ветеран Афганистана не пережил рейд ICE
Боррель раскритиковал Евросоюз из-за агрессии США против Ирана
Наступление ВС России на Харьков 16 марта: ТОС хоронят войска, ад для ВСУ
Каллас запаниковала из-за ситуации на Ближнем Востоке
Наемник снял на видео первые минуты после ракетного удара по полигону ВСУ
Пожар произошел в эмирате Эль-Фуджейра после атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.