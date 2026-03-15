Минобороны России озвучило потери ВСУ на всех направлениях за сутки

Суммарные потери украинской армии за сутки на всех направлениях фронта составили порядка 1315 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Наибольший урон противник понес в зонах ответственности группировок «Центр» (более 295 человек), «Восток» (более 310 солдат) и «Север» (до 250 военных).

По данным ведомства, в зоне ответственности «Запада» ВСУ лишились до 200 человек. Кроме того, украинские войска понесли потери в зоне ответственности «Южной» группировки — более 200, а в зоне «Днепр» потери составили до 60 военнослужащих.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала о работе ПВО за минувшие сутки: уничтожены две ракеты «Нептун», 605 дронов и 12 снарядов HIMARS. Военные также отчитались о ликвидации четырех управляемых авиабомб.

Кроме того, источник в российских силовых структурах заявил, что командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ умышленно занижает реальные потери подразделения в Харьковской области, где действуют группировки «Запад» и «Север». По последним данным, суммарные потери украинской армии под Харьковом за минувшие сутки достигли 415 бойцов.