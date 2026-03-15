Украинских командиров уличили во лжи о реальных потерях ВСУ Командование ВСУ занижает потери подразделения в Харьковской области

Командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ специально занижает реальные потери подразделения в Харьковской области, заявил в беседе с РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, на данном участке фронта действуют группировки войск «Запад» и «Север».

В ходе допросов пленных солдат получены сведения, что командование подразделения признает пропавшими без вести в Донбассе солдат бригады, которые были уничтожены «северянами» в Харьковской области, — подчеркнул информатор.

Согласно последним данным, за минувшие сутки суммарные потери ВСУ под Харьковом составили до 415 бойцов. Кроме того, ВСУ лишились двух бронетранспортеров, семи ББМ, пяти артиллерийских орудий, пусковой установки РСЗО MLRS и нескольких складов со снарядами, резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что ВС РФ во время боевого дежурства сбили барражирующий боеприпас американского производства Switchblade. Инцидент произошел после того, как расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» выполнил стрельбы и переместился в укрытие. Экипаж по характерному звуку в небе понял, что их обнаружил противник.