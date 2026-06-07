Пушилин раскрыл местоположение основной линии укреплений ВСУ в ДНР Пушилин: основная линия укреплений ВСУ осталась в Краматорске и Славянске

Основная линия укреплений ВСУ осталась в Краматорске, Славянске, Дружковке и Константиновке, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что российские военные продолжают продвижение в этом регионе. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — вот здесь, наверное, основная оставшаяся линия укрепления противника, — сказал Пушилин.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска укрепили тактическое положение севернее Святогорска Донецкой Народной Республики. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

До этого командир штурмового взвода 114-го полка 5-й армии группировки «Восток» с позывным Танкист сообщил, что при обороне села Комсомольское в Запорожской области украинские войска потеряли более роты личного состава. Российские военные также захватили пленных, а среди убитых бойцов ВСУ оказались те, кто пытался оказывать сопротивление.