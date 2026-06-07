Стало известно, где построят крупнейший в мире астрономический центр В Китае построят крупнейший в мире астрономический центр с мощным телескопом

Китай намерен к середине 2030-х годов создать крупнейший в мире астрономический центр на вершине горы Сайшитэн в провинции Цинхай, сообщает South China Morning Post. Сейчас там строят один из самых мощных оптических телескопов на Земле.

Их совокупная светособирающая способность, как ожидается, превзойдет [возможности телескопов] на вершине Мауна-Кеа на Гавайях, — заявил главный научный руководитель по планированию площадки в Национальных астрономических обсерваториях Китая Дэн Лицай.

Речь идет о комплексе, который объединит телескопы диаметром от 6,5 до 14,5 метра и десятки менее крупных аппаратов. Сейчас ведется подготовка площадки, полировка зеркал и разработка приборов для 14,5-метрового Большого оптического телескопа стоимостью 2,5 млрд юаней (около 27,11 млрд рублей) и 6,5-метрового обзорного телескопа (MUST). Их планируют запустить к 2030 году.

Ранее, 24 мая, КНР запустила пилотируемый космический корабль с тремя членами экипажа. Запуск аппарата был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Один из космонавтов в рамках эксперимента проведет на орбитальной станции «Тяньгун» год. Обычно экипажи находятся там шесть месяцев.