Китай запустил космический корабль с тремя космонавтами

КНР запустила пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя членами экипажа, сообщило Центральное телевидение Китая. Это произошло в воскресенье, 24 мая, в 23:08 по местному времени (18:08 мск).

Запуск аппарата был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Один из космонавтов в рамках эксперимента проведет на орбитальной станции «Тяньгун» год. Обычно экипажи находятся там шесть месяцев.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о нештатной ситуации во время 12-го испытательного полета ракеты-носителя Starship, который провела компания SpaceX 22 мая. Аномалия затронула ускоритель Super Heavy в момент его разворота над Мексиканским заливом.

До этого стало известно, что грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией в рамках 34-й коммерческой миссии снабжения. Американский аппарат доставил на орбитальный комплекс почти три тонны полезных товаров, включая продовольствие и научное оборудование.