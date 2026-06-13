Стало известно о погибших при крушении военного самолета Ан-32 Пять человек погибли при крушении военного самолета Ан-32 в Индии

Пять человек погибли, один выжил в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-32 при посадке на авиабазе Джорхат в Индии, сообщили представители индийских ВВС. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее стало известно, что военно-транспортный самолет Ан-32, принадлежащий Военно-воздушным силам Индии, разбился при заходе на посадку в северо-восточном штате Ассам.

13 июня в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. В результате инцидента пострадал один человек. Волгоградской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

До этого в Доминиканской Республике частное воздушное судно Gulfstream G200 разбилось при попытке совершить аварийное приземление в аэропорту. На его борту находились два члена экипажа — оба пилота погибли. В Сети опубликованы видеозаписи произошедшего, где запечатлено, как самолет сильно подскакивает на взлетной полосе.