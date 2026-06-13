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13 июня 2026 в 11:35

Человек пострадал из-за жесткой посадки самолета в российском регионе

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. В результате инцидента пострадал один человек.

Сегодня, 13 июня 2026 года, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Алешкин Чернышковского района Волгоградской области. В результате происшествия есть пострадавший, — сказано в сообщении.

Волгоградской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Ранее пресс-служба Министерства транспорта Казахстана сообщила о крушении самолета Ан-2 в Павлодарской области. На борту воздушного судна находилось два члена экипажа: один пилот скончался, второго спасатели извлекли из-под обломков.

Также представители индийских ВВС сообщили, что военно-транспортный самолет Ан-32, принадлежащий Военно-воздушным силам Индии, разбился при заходе на посадку на авиабазе Джорхат в северо-восточном штате Ассам. Сведения о жертвах и пострадавших в настоящее время не раскрываются.

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