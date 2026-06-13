Российских туристов предупредили о главных ошибках в Китае Китаист Разова: в КНР нельзя фотографировать полицейских и вступать в конфликты

Туристам в Китае нельзя фотографировать военные объекты и сотрудников правопорядка, а также не рекомендуется вступать в любые публичные конфликты, предупредила китаист Ксения Разова в интервью «Газете.Ru». По словам специалиста, в КНР некоторые жесты могут выглядеть глупо и даже опасно.

Эксперт подчеркнула, что в этой стране, в частности, нельзя фотографировать стратегические мосты, а также крупные скопления людей. В некоторых регионах, например, в Синьцзяне, к этому относятся особенно строго. Помимо этого, не рекомендуется снимать людей на камеру без разрешения. Также эксперт посоветовала не спорить с людьми лишний раз.

В России человек думает: сейчас я громко возмущусь, и все зашевелятся. В Китае это дает обратный эффект. Чем громче вы спорите, тем меньше с вами хотят иметь дело, — отметила Разова.

Также, по ее словам, нельзя класть ноги на соседний стул в местах большого скопления людей, так как демонстрация подошв считается неуважением. Помимо этого, лучше не открывать подарок при дарителе — в китайской традиции это делают без его участия. Чаевые не следует оставлять без предварительного уточнения: в обычных заведениях такой жест может вызвать неловкость, а в дорогих ресторанах сервисный сбор уже включен в расчет.

Хорошая стратегия для туриста: меньше спорить, больше наблюдать. Посмотрите, как ведут себя местные, и повторяйте за ними. В Китае уважение к правилам — залог спокойной поездки, — подытожила Разова.

Ранее стало известно, что РЖД планирует запустить новые туристические поезда в Китай в 2027 году. По словам заместителя генерального директора компании Ивана Колесникова, подобные международные направления сейчас пользуются спросом у российских туристов.